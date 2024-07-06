Türk Nöroloji Derneği, asistan ve uzmanların eğitimine katkıda bulunmak için, bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Ağrı Dağı’nda ‘zirve tırmanışı’ yapmak için Ağrı’ya geldi.Türk Nöroloji Derneği, Dernek Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi önderliğinde, asistan ve uzmanların eğitimine katkıda bulunmak, aynı zamanda hekimlerin yaşadığı mesleki zorluklara dikkat çekmek için, Türkiye genelinden nöroloji öğretim üyesi uzman ve araştırma görevlilerinin katılımı ile ’Ağrı Dağı Tırmanışı’ yapacak. Bu doğrultuda Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelen ekip, tırmanış rehberi Cuma Saltik ile birlikte tarihi İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etti.Türk Nöroloji Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi, “Türk Nöroloji Derneği olarak, Türkiye’nin farklı illerinden 15 Nöroloji uzmanıyla Doğubayazıt’tayız. Bir farkındalık etkinliği için buradayız. Özellikle nöroloji uzmanları be asistanların eğitimi için bir ardayız. Yaklaşık 5 gün sürece bir etkinliği gerçekleştiriyoruz” dedi.