ERZİNCAN (İHA) – İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası yapım işleri ile ilgili olarak, Erzincan İl Özel İdaresi tarafından 22 Mart 2024 tarihinde ihalesi yapılan ve temelleri atılmaya başlanılan yeni hizmet binalarının inşaatına başlanıldı.Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yeni hizmet binaları modern tasarımı ve işlevselliğiyle dikkat çekerken teknolojiye uygun donanımları ve geniş çalışma alanlarıyla Polis Teşkilatımızın daha etkin ve hızlı hizmet vermesini sağlayacaktır. Yeni Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası: İzzetpaşa Mahallesi Hilton Otel yanına yapılacak olan 4 blok olarak 32.050,44 metre kare yüzölçümlü 17.864 metre kare inşaat alanına sahip olup temel kazısı tamamlanmıştır.Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri Kampüsü: Yalnızbağ Mahallesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün yanında yapılacak olan 2 blok şeklinde 17.761 metre kare yüzölçümlü 5.466 metre kare inşaat alanına sahip olup içerisinde personelin, fiziksel aktivite ve motivasyonun artırılması için basketbol sahası ve halı saha bulunmaktadır.Polis Merkezi Amirliği: İnönü Mahallesi Menderes Caddesine yapılacak olan 2 katlı tek bina şeklinde olup 4.119.36 metre kare yüzölçümlü arsa üzerine 215,32 metre kare bina oturum alanına sahiptir.” bilgilerine yer verildi.Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, “Yeni İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Merkezi Amirliği ve Ek Hizmet Binaları ile Spor Tesislerinin, başta Erzincan ilimize olmak üzere teşkilatımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum“ dedi.