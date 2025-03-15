Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın’dan oluşan Erzincan heyeti Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ettiler.
Ziyarette, Erzincan’ın çevre, şehircilik ve kentsel dönüşüm alanındaki projeleri istişare edildi ve Bakanlığın destekleriyle şehre kazandırılacak yatırımlar değerlendirildi.
Yatırımlar şu şekilde sıralandı:
Ergan Dağı Günübirlik Tesis Projesi
Karakaya Köyü "Yeşil Çermik" Projesi
Girlevik Şelalesi’ni Turizme Kazandırma Projesi
İl Özel İdaresi için yeni yol yapım araçları temini
Ekşisu’dan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine Bisiklet Yolu Projesi
Kızılay-Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesinin tamamlanması
Vasgirt Deresi Millet Bahçesi’nin bitirilmesi
Erzincan Merkez ve İlçelerdeki Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Projeleri
İlçe ve beldelere destek programları
Belediyenin önemli projelerine destek sağlanması
Erzincan heyeti Bakan Kurum’la görüştü
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın’dan oluşan Erzincan heyeti Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ettiler.