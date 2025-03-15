Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın’dan oluşan Erzincan heyeti Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ettiler.Ziyarette, Erzincan’ın çevre, şehircilik ve kentsel dönüşüm alanındaki projeleri istişare edildi ve Bakanlığın destekleriyle şehre kazandırılacak yatırımlar değerlendirildi.Yatırımlar şu şekilde sıralandı:Ergan Dağı Günübirlik Tesis ProjesiKarakaya Köyü "Yeşil Çermik" ProjesiGirlevik Şelalesi’ni Turizme Kazandırma Projesiİl Özel İdaresi için yeni yol yapım araçları teminiEkşisu’dan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine Bisiklet Yolu ProjesiKızılay-Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesinin tamamlanmasıVasgirt Deresi Millet Bahçesi’nin bitirilmesiErzincan Merkez ve İlçelerdeki Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Projeleriİlçe ve beldelere destek programlarıBelediyenin önemli projelerine destek sağlanması