Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım İşi fiziki olarak yüzde 60 seviyesine ulaştı.İl Müdürlüğünce 29.12.2022 tarihinde ihale edilen, 08.02.2023 tarihinde 74 milyon 975 bin TL bedel ile sözleşmeye bağlanarak 17.02.2023 tarihinde yer teslimi ile yapımına başlanan yeni hizmet binası yapım işi fiziki olarak yüzde 60 seviyesine ulaştı.İl Müdürü Selçuk Aydın, şube müdürleri ve kontrol teşkilatı ile yeni hizmet binasında incelemeler yaparak, imalatların fen ve sanat kurallarına uygun olarak devam ettirilmesi ve hizmet binasının sözleşmede öngörülen süresinden daha önce hizmete alınması amacıyla talimatlar verdi.