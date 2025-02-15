Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat, Ertaş Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle Türkçemizin Türk milleti için neden çok önemli olduğu konusunda sohbet etti.Başkan Murat Ertaş, Amerika Birleşik Devletler gibi Birleşik Krallık gibi dünyayı hegemonyası altına almak isteyen güçlerin birçok kavmin, halkın "birleşik" yaşaması için nizamnameler oluştururken kendileri dışındaki milletleri de kavim kavim, halk halk bölmeye çalıştıklarını fark etmemiz gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Halkların dilleri vardır, dünyanın her yerinde Fransa’da, Almanya’da, ABD’de, Birleşik krallık denilen İngiltere’de Bu devletler onlarca, yüzlerce halktan oluşur ve hepsinin kendilerine özgü ana dilleri vardır. Ama halk, kavim ayrıdır millet ayrı. Halkların aynı inanç ve değer birlikteliğiyle ‘millet’ oluşur. Millet olmadan devlet yaşamaz. Millet olmayan halklar ya yok olur ya bölük pörçük, kabile veya şehir devletçiklerine dönüşür ki kolayca sömürülür. Bugün Ortadoğu’daki ülkelerin çoğu millet olamamanın zayıflığını ve huzursuzluğunu yaşıyor. Ülke oldurulmuşlar ama devlet olamamışlar. Kan ve göz yaşının dinmemesi ondan. Fransızlar içinde birçok Frank, Kelt, Cermen, Bask, Korsikalı, Breton, Arap gibi birçok halk vardır ki bir araya gelerek millet olmuşlardır ve adları Fransızdır. Mesela, Alman milletini oluşturan da birçok farklı etnik grup vardır: Saksonlar, Franklar, Alemanlar, Bavyeralılar, Vandallar, Gotlar, yarım asırdır Türkler, Araplar, Kürtler vs. Ama milletin adı Cermendir, devletin adı Germany’dir. Biz de Alemanlar’dan dolayı Almanya deriz. ABD’de hiç kimse yahu neden bu ülkede İngilizce resmi dil; biz mecbur muyuz? İspanyolca konuşalım demez. ABD nüfusunun %20 ye yakını, yani 64 milyon kişinin anadili İspanyolcadır. Türkiye’mizde de Zazaca, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Ermenice, Rumca, Kurmançi ve daha birçok halk dili vardır ve bunların yaşaması milletimiz için zenginliktir ve millet dili olan Türkçeyi besler. Evet Türkiye’de asırlardır aynı inanç ve hedefler doğrultusunda omuz omuza veren, bir arada yaşayan halklar Türk milletini oluşturur. ‘Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak’ şiarı asırlardır devlet ve millet olmanın tabii sonucudur. İşte bugün biz bağımsız ve güçlü devlet olmuşsak güçlü millet olmamızdandır. Birbirimize ve Türkçemize sımsıkı sarılmalıyız. Kavmiyetçilik fitnesine düşmemeliyiz."TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş konuşmasında öğrencilere ayrıca Türkçenin doğru kullanılması, plaza diline itibar edilmemesi, dilin güzel kelimelerle ve hayırla kullanılmasına dair tespit ve tavsiyelerini aktardı, öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.