Hakkari İl Jandarma Komutanlığı 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "2024 yılında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetler sonucunda asayiş olaylarında yüzde azalış meydana gelmiştir. Kişilere karşı suçlarda yüzde 14, malvarlığını karşı suçlarda yüzde 39, hırsızlık suçlarında yüzde 58, dolandırıcılık olaylarında yüzde 18 azalış meydana gelmiştir. Yüzde 67 artışla çeşitli suçlardan aranan 887 şahıs yakalanmış. Faili meçhul 22 olay aydınlatılmış. Asayiş olaylarına karışan 943 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş.Narkotik yüzde 71 artışla 554.440 gram metamfetamin, yüzde 465 artışla 62.230 gram. skunk ele geçirilmiştir. Kaçakçılık, yüzde 67 artışla 11 bin 900 litre akaryakıt, yüzde 100 artışla 74 kilogram külçe altın, yüzde 111 artışla 2 bin 769 cep telefonu, yüzde 805 artışla 158 bin 183 adet muhtelif kaçak eşya ele geçirilmiş olup 961 milyon Türk lirası vergi kaybı önlenmiştir. Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sayısında yüzde 86 artış sağlanmıştır" denildi.