Van’ın Erciş ilçesinde her yıl düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" için hazırlıklar devam ediyor.Bu yıl 12.’si düzenlenecek olan "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" hazırlıkları için Erciş Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Murat Karaloğlu başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda alınan karar gereği, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında 3 gün sürecek olan festivalle ilgili yapılacak çalışmalar, kurumların sorumlulukları ve görevleri konusunda genel değerlendirme yapıldı.Toplantıya Kaymakamı Murat Karaloğlu, eşi Gamze Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.Toplantı sonrasında Kaymakam Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Özcoşar ve ilgili kurum müdürleri İnci Kefali Tabiat Parkı’nı (Balık Bendi) ziyaret ederek istişarelerde bulunuldu.