Van’ın Erciş ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Sahilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Polat Y.’nin kullandığı 07 ABJ 338 plakalı hafif ticari araç ile Fırat K.’nin idaresindeki 26 B 2474 plakalı otomobil çarpıştı. 26 B 2474 plakalı otomobil takla atarak ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.