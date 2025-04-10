Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’ndaki yerini aldı. Van Büyükşehir Belediyesine ait stant, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) kapılarını ziyaretçilerine açtı. 10-11 Nisan tarihleri arasında Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde açık olacak fuara Van ve diğer illerden çok sayıda üniversite, özel sektör ve kurum katıldı. Teknolojik ürünler, ilham verici paneller, atölyeler ve söyleşilerin düzenlendiği fuarda, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı da stant açtı. Stantta, belediye bünyesindeki meslek edindirme kursları, usta öğreticiler ve girişimci kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler ile Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan sürekli eğitim merkezleri tanıtıldı. Standa, gençler tarafından da büyük ilgi gösterildi.DAKAF’25, 2 gün boyunca Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.