Van’ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu başkanlığında ‘İlçe Av Komisyonu Toplantısı’ gerçekleştirildi.Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avlanma limitleri, koruma altına alınan hayvanlar ile avlanmanın yasaklandığı alanlar, yasaklanan avlanma araç ve gereçlerin özellikleri belirlenerek, avcıların avlanmaları ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler konuları görüşülerek bu doğrultuda kararlar alındı.Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser İsmail Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Aydın, Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Yaşar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe Şube Şefi Kamil Doğanay Yılmaz ile Avcılar ve Atıcılar Dernek temsilcileri Sami Demir ve Ayhan Elbir katıldı.