Elazığ’ın Sugözü Mahallesi’nde altı farklı eve girerek yaklaşık 100 bin liralık eşya çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıyan rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Jandarma ekipleri, çaldığı eşyaları götürmek için hırsızın ticari taksiye attığı konumu takip ederek şüpheliyi kısa sürede yakaladı.Hırsızlık olayı, Elazığ merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sugözü Mahallesi’nde yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen hırsızlık olayında, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. Mahalledeki altı farklı eve girerek yaklaşık 100 bin lira değerinde beyaz eşya, televizyon, bakır kazan ve bakır kablo çalan zanlı, güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın bir eve girdiği, çaldığı eşyaları beyaz bir torbada sürüklediği, ticari taksi çağırarak taşıdığı görülüyor. Olayın ardından bir mahalle sakini, evinin soyulduğunu fark ederek durumu mahalle muhtarı Seda Gündoğan’a bildirdi. Muhtarın jandarma ekiplerine haber vermesiyle başlatılan incelemede, güvenlik kameralarından şüphelinin eylemleri ortaya çıkarıldı. Görüntülerde, hırsızın beyaz bir torba içinde çaldığı eşyaları trafiğin yoğun olduğu yollarda sürüklediği ve ardından rahat tavırlarla ticari taksiye binerek kaçtığı görüldü.Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasının ardından zanlı yakalandı.Olayla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle muhtarı Seda Gündoğan, "Olay geçtiğimiz pazar günü Sugözü Mahallesi’nde meydana geldi. Bir mahalle sakinimiz yaklaşık 25 gündür şehir dışında olduğundan kaynaklı evine geldiğinde, evinin dağınık olduğunu ve birçok bakır kablosunun çalındığını fark ediyor. Bunun üzerine beni aradı, ben de jandarma ekiplerine durumu bildirdim. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda ve kameralardan olay tespit edildi. Hırsız, çok profesyonel, çok rahat. Zaten jandarma olayı ticari taksiye attıkları konum üzerinden çözüyor. Sadece bir ev değil altı eve girdiğini fark ettik. Birçok bakır kazanı alıyor. Çaldıklarını da bir beyaz çuvalın içinde sürükleye sürükleye trafiğin yoğun olduğu yolu kullanıyor. Muhtemelen o sırada da ticari taksiyi arıyor. Mahallemiz ile şehir merkezi arası yaklaşık 7 kilometrelik bir mesafe var. O sürede vakit kaybetmemek adına hemen arkamızdaki evi keşfediyor ve yaklaşık 5 dakikalık bir sürede girdiği bu evden de beyaz bir çuvalla çıkıp yolda ticari taksiyi bekliyor. Ticari taksiye attıklarını da götürüyor. Mahalle sakinlerinin, mağdurların söylediklerine göre, 80 bin ile 100 bin lira civarında televizyon, bakır kablo, bakır kazan dışında birçok beyaz eşya çalınmış. Şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Mağdurlar da kendisinde şikayetçi oldu” dedi.