Van’da 2011’de meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremde Erciş ilçesinde kısmen yıkılan 600 yıllık Kara Yusuf Paşa Kümbeti’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.Van’ın Erciş ilçesi Zortul Mahallesi’ndeki 600 yıllık Kara Yusuf Paşa (Zortul) Kümbeti, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de meydana gelen depremlerde hasar görerek kısmen yıkılmıştı. Van Valiliğinin başlatmış olduğu çalışma neticesinde sene başında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Müdürlüğü, Van Valiliği kaynaklarıyla kümbetin restorasyon projesi ve ihalesi yapılmıştı. Başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, beraberindeki heyetle çalışmaların devam ettiği Kara Yusuf Paşa (Zortul) Kümbeti’nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.