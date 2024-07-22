Malatya’da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.55 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kenan Işık Caddesi üzerinde seyreden H.K. idaresindeki 44 AGK 602 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 44 ADS 434 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada M.Ç., M.M.Ç., A.M.Ç., N.Z.Ç. ile M.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.