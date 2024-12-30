Erzurum Kalkınma Vakfı başkanı Erdal Güzel ve Yönetim Kurulu üyeleri Sağlık Bilimleri Erzurum Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine getirilen Prof.Dr. Özgür Dağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Ziyaret sırasında Er-Vak heyetine fakülte hakkında bilgiler veren Dekan Prof. Dr. Özgür Dağ, 60 öğrenci ile eğitimlerine devam ettiklerini, öğrencilerin ilk üç yıldaki eğitimlerini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aldıklarını sonraki yıllarda ise kendi çatıları altında eğitimlerini tamamlayacaklarını ifade edip, öğrencilerinin bazı konularda oldukça avantajlı olduklarının altını çizdi.Erzurum’da üç tıp fakültesinin bulunmasının önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Er-Vak Başkanı Erdal Güzel ise bölgenin ve komşu ülkelerin sağlık hizmetlerini yürüten Erzurum’un Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi ile yeni bir enerji kazandığını belirterek Prof.Dr. Özgür Dağ’a başarı dileklerinde bulundu.Er-Vak yönetim kurulu üyelerinden Dr. Rahmi Özkurt, Yücel Çil ve Abdurrahman Zeynal’ın katıldığı ziyarette Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, “Sözün Güzel’i Erzurum” isimli kitabını Prof. Dr. Özgür Dağ’a hediye etti.