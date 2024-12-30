Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ile yaptığı toplantıda ilçenin ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunları için yol haritası belirledi.Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, beraberinde AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan ve belediye meclis üyeleriyle birlikte MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen’i ziyaret ederek verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Pütürge’nin ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunları ele alındı. Başkan Sülük, ilçede karşılaşılan sorunlar ve vatandaşların taleplerini Genel Müdür Çeçen’e iletti. Yapılan görüşmelerde, çözüm odaklı istişareler gerçekleştirilerek öncelikli ihtiyaçlar için yol haritası belirlendi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Sülük, “Pütürge’mizin ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlara çözüm üretmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu toplantı, ilçemizin geleceği adına önemli bir adım oldu. MASKİ ile uyum içerisinde çalışarak sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız” dedi.