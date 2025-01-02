Erzincan’da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında bilgilendirme yapıldı.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla "Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği, Siber Güvenlik” konuları üzerine Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulu, Munzur İlkokulu öğretmen ve öğrencileri bilgilendirildi.Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı.