Erzincan’da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda 112 Acil Yardım ihbar hattı , trafik güvenliği, güvenli internet kullanımı ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince; 112 Acil Yardım ihbar hattı , trafik güvenliği, güvenli internet kullanımı ve genel güvenlik konuları üzerine Halitpaşa İlkokulu, Fatih İlkokulu, 13 Şubat İlkokulu, Hayrettin Paşa İlkokulu, Kardelen Anaokulu, Mama Hatun Anaokulu’ndan 346 öğrenci bilgilendirildi.Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı.