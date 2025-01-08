DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’un başkanlığında, bölge müdür yardımcısı, ilgili şube müdürü, teknik personel ve yüklenici firmanın katılımıyla 458 ha arazi sulayacak olan "Erzincan Kemah Özdamar Regülatör Sulaması" projesinin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda, iş kapsamında 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen çalışmalar ve 2025 yılı hedefleri değerlendirildi.