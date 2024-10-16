Erzincan Emniyet Müdürlüğü önünden motosikletle geçerken hız sınırlarını aşarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan motosikletliye idari para cezası uygulanarak adli tahkikat başlatıldı.Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan Erzincan Emniyet Müdürlüğü önünden motosikletle geçerken hız sınırlarını aşan şahıs o anları Emniyet Müdürlüğünü göstererek kayıt altına aldı. Görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan motosiklet sürücüsünün 173 km hızla Konak Mazlum önüne intikal ettiği görüldü.Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda tespit edilen şahsa, Karayolları Trafik Kanunu “Yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50’den fazla aşmak” maddesi gereğince 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı.Öte yandan Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan şahıs hakkında Çarşı Polis Merkezi Amirliğince adli tahkikat başlatıldı.