Hakkari’nin Üzümcü köyünde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Üzümcü köyü Derav Mahallesi’nde meydan geldi. Ebubekir Koyun (33) isimli vatandaş, ceviz ağaçlarını silkelerken dengesini kaybederek düştü. Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Koyun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.33 yaşındaki Ebubekir Koyun’un ağaçlara çıkarak para karşılığı ceviz silkeleyerek geçimini sağladığı öğrenildi.