Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza, Çayda Çıra Mahallesi Gökoğuzlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LV 267 plakalı Hyundaı marka otomobilin sürücüsü, yol kenarındaki taşa çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarpmanın etkisiyle yolun ortasında yan yatarak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin sürücüsünün, kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.