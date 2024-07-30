Elazığ’da düğün konvoyu düzenleyen şahıslar, araçlardan inerek trafiği durdurdu. Aralarından biri ise havaya peş peşe ateş etti. O anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, düğün salonu çıkışı konvoy oluşturan şahıslar, yolu trafiğe kapattı. Bir süre sonra araçtan inen bir kişi, çevredekilere aldırış etmeden yanında getirdiği tabanca ile defalarca havaya ateş açtı. Şahıslar daha sonra araçlarına binip gözden kayboldu.O anları balkonda oturan bir şahıs, cep telefonu kamerası ile görüntüledi.