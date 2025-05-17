Gecenin en dikkat çeken ödüllerinden biri ise Elazığlı İş Adamı Veli Baygeldi’ye verildi. Başarılı iş adamı, yıl boyunca gösterdiği üstün performans ve sosyal sorumluluk projelerine katkıları dolayısıyla “Yılın En İyi İş Adamı” ödülüne layık görüldü.
Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Veli Baygeldi, yaptığı konuşmada; “Bu anlamlı ödülü memleketim Elazığ’a ve benimle yol yürüyen tüm çalışma arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Her zaman ülkemiz için üretmeye, istihdam sağlamaya ve sosyal projelere destek vermeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
Altın Başarı Ödülleri, bu yıl da Türkiye’nin başarılı isimlerini onurlandırarak unutulmaz bir geceye imza attı.
Elazığlı iş adamı Veli Baygeldi’ye ‘Yılın en iyi iş adamı ödülü’
Malatya’da bu yıl 19’uncusu düzenlenen Altın Başarı Ödülleri, Türkiye’nin dört bir yanından başarılı isimleri bir araya getirdi. Kırmızı Türk Spikerler Platformu tarafından organize edilen gece, iş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerine ev sahipliği yaptı.
Gecenin en dikkat çeken ödüllerinden biri ise Elazığlı İş Adamı Veli Baygeldi’ye verildi. Başarılı iş adamı, yıl boyunca gösterdiği üstün performans ve sosyal sorumluluk projelerine katkıları dolayısıyla “Yılın En İyi İş Adamı” ödülüne layık görüldü.