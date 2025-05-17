Gecenin en dikkat çeken ödüllerinden biri ise Elazığlı İş Adamı Veli Baygeldi’ye verildi. Başarılı iş adamı, yıl boyunca gösterdiği üstün performans ve sosyal sorumluluk projelerine katkıları dolayısıyla “Yılın En İyi İş Adamı” ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Veli Baygeldi, yaptığı konuşmada; “Bu anlamlı ödülü memleketim Elazığ’a ve benimle yol yürüyen tüm çalışma arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Her zaman ülkemiz için üretmeye, istihdam sağlamaya ve sosyal projelere destek vermeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Altın Başarı Ödülleri, bu yıl da Türkiye’nin başarılı isimlerini onurlandırarak unutulmaz bir geceye imza attı.