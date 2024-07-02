Elazığ’daki Kent Müzesinde sona gelindi Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen, şehrin kültür ve turizmine yeni bir değer katacak olan Kent Müzesinde çalışmaların sonuna gelindi. 02-07-2024 10:08 Güncelleme : 02-07-2024 10:50 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * KÜLTÜR - SANAT Tiyatro oyununda kadına yönelik şiddete dikkat çekildi 50 milyon yıllık “Küçükkürne mağaraları” şaşırtıyor Irak sınırında Kıraç konseri "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" Ardahan’da düzenlendi Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’nin 25’incisi başladı Çok Okunanlar 1 Elazığ’da traktör devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu 2 Eski eşi tarafından 13 yerinden bıçaklanan kadın son yolculuğuna uğurlandı 3 Prof. Dr. Açık: ’’10 bin kişilik ailemizle üretmeye devam edeceğiz’’ 4 Erzurum 3 gün yağışlı 5 Ağrı’da DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavı heyecanla gerçekleştirildi