Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin, suyun tersine yüzerek dere yataklarına bıraktığı milyonlarca yumurtadan çıkan yavruların göle dönüşü başladı.Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin en büyük gölünden suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden balıkların, nesillerini sürdürmek için verdiği mücadele, koruma önlemlerinin de katkısıyla amacına ulaştı. Muhteşem yolculukları sırasında eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tarafından önlem alınıyor. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Milyonlarca balık, göç sırasında görsel bir şölen sunuyor. Van’ın Erciş ile Muradiye ilçelerindeki tatlı sulara göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalleri, görsel şovları ve martıların avlanma çabalarıyla vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.Van Yüzüncü Yıl Üniversite (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü’ne dökülen akarsuların debilerinin bu yıl geçen yıllara göre çok yüksek olması gölden üremek için akarsulara göç eden inci kefallerinin başarılı bir üreme dönemi girmesini sağlıyor. Aslında göç iki yönlü. Öncelikli olarak gölde yaşayan inci kefalleri akarsulara giriyor yumurtalarını bırakıp geri dönüyor. Daha sonra göç devam ederken yumurtadan çıkan yavrular aynen annelerinin izlediği yolu izleyerek Van Gölü’ne geri dönüyor ve göldeki inci kefalinin stoğunu sağlıyorlar. Her yıl bu mevsimlere geldiğimizde maalesef dere yatakları kuruma noktasına gelirdi. Fakat bu yıl çok sevindirici olarak dere yataklarında yavruların geri dönmesi için yereli miktarda su mevcut. Şuanda akarsular adeta yavrularla dolup taşıyor. Birçok yavru Van Gölü’ne doğru yolculuğuna başaldı ve göle ulaşacaklar. Bu durum önümüzdeki yıllar için Van Gölü inci kefali stoğu için sevindirici bir durum. Çünkü burada doğan yavrular 3-4 yıl sonra tekrar buralara gelecekler ve onlarda burada üremelerini gerçekleştirip Van Gölü’ne geri dönecekler. ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllar yine bu yıl olduğu gibi bol yağışlı olur ve akarsu debileri bu şekilde yüksel olur" dedi.