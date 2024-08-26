Elazığ’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ahmet Kabaklı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABT 134, 23 ADN 840 ve 23 AAP 058 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada, T.K. (31) ve A.K. (10) hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.