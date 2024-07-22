Elazığ Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Elektronik Teknolojileri AŞ arasında nitelikli iş elemanı yetiştirilmesine yönelik olarak ’Güneş Paneli Üretimi ve Elektriksel Testleri’ iş birliği protokolü imzalandı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu ile Fytronix Elektronik Teknolojileri AŞ arasında nitelikli iş elemanı yetiştirilmesine yönelik olarak “Güneş Paneli Üretimi ve Elektriksel Testleri’ iş birliği protokolü imzalandı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda düzenlenen protokol anlaşmasında, güneş panellerinin üretimi, panellerin testleri ve fotovoltaik parametrelerin belirlenmesi konularına, eğitimin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji üretimi konusunda deneyimlemesi konularında işbirliği yapılması hedefleniyor. Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, tarafından verilecek olan eğitimler sonucu öğrencilere güneş paneli tasarımı ve üretimi kapsamını içeren uluslararası alanda tanınan sertifika verilecek. Bu sayede öğrenciler mezun olduklarında iş bulma imkanları da kolaylaşacak.

Protokol anlaşmasında konuşan Prof. Dr. Yalın Kılıç Türel, “İş birliğinden dolayı çok mutluyuz. Üniversite sanayi işbirliği mesleki eğitime ciddi bir önem sağlıyor” dedi.

Şirketle işbirliği içerisinde iç içe olduklarını belirten Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu ise ’’İmzalanan protokol ile geleceğin enerjisini üreten, enerji ihtiyacının giderilmesine ve sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün üniversite-sanayi işbirliğinin artırılmasını hedefliyoruz. Şirket olarak meslek okullarında okuyan geleceğin, enerji üreten adayları gençlerimize yol göstermek ve vizyon kazandırmak hedefiyle üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde meslek okulları ile bir araya gelmeye çalışıyoruz. İşbirliği protokolümüzün hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.