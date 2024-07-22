Bingöl-Diyarbakır karayolunda, otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Yayla köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 33 AFT 808 plakalı otomobil ile 33 AEL 406 plakalı pikap çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi Genç Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.