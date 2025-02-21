Elazığ Belediyesi, yaban ve sokak hayvanlarının soğuk havalarda aç kalmamaları için kentin farklı noktalarında mama dağıtımını sürdürüyor.

Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü kış aylarında da Elazığ Belediyesi sokakta ve doğada yaşayan hayvanları koruma ve yaşatma adına faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarına mama ve su bırakılarak yaban ve sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmamasını sağlıyor. Ekipler, kentin birçok noktasında yer alan mama kaplarına mama, kırsal alanlara ise yemek, ekmek ve kuş yemi bıraktı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sokakta ve doğal ortamlarında yaşayan hayvanların soğuk kış günlerinde beslenmesine destek olmak amacıyla düzenli olarak mama bırakma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.