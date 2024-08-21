Elazığ’da polis ekiplerince sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi yakalandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 19 şüpheli yakalandı. Yapılan ikamet ve üst aramalarında 6 parça halinde 27,14 gram esrar maddesi, 8 parça halinde 60.51 gram sentetik kannabinoid maddesi, 8 parça halinde 23,7 gram kokain maddesi, 17 parça halinde 8,73 gram metamfetamin maddesi, 14 kök Hint keneviri, 120 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 7 adet kartuş, 10 adet uzun namlulu silahlara ait farklı ebat ve çapta fişek ele geçirildi.13 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli adli işlem yapılırken, adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.