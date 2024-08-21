Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yeni yapılan TOKİ Deprem konutları için gerçekleşen yol açma ve düzenleme çalışmalarını inceleyen Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, hedeflerinin ulaşım ağını sadece inşa etmekle kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir ve uzun ömürlü kılmak olduğunu söyledi.Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, beraberinde teknik ekip ile birlikte 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Doğanşehir ilçesinde yeni yapılan TOKİ deprem konutlarına alternatif olarak 15 metrelik gerçekleşen yol açma çalışmalarını inceledi.Doğanşehir’in merkez ve kırsal bölgelerde çalışmalarına aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Başkan Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, “Merkez ve kırsal ayırt etmeden, ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin talep ettiği hizmetleri layıkıyla yerine getirip hangi mahallemizin hangi hizmete ihtiyacı varsa yapıyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinden ciddi seviyede etkilenen Doğanşehir ilçemizde devam eden enkaz ve hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında bozulan yolların bakım ve onarımlarını yapan ekiplerimiz diğer taraftan alternatif yol güzergâhları oluşturup burada yaşayan vatandaşlarımızın evlerine, bağ ve bahçelerine ulaşımlarını daha rahat ve kolay bir seviyeye ulaştırıyorlar. TOKİ deprem konutlarımız için alternatif yol olarak 15 metrelik imar yolu açmaya başladık. İlçemize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.