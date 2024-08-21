HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Kayacık köyünde depo olarak kullanılan odunluk ve tandırda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, kent merkezinden 55 kilometre mesafede bulunan Yukarı Kayacık köyünde meydana geldi. Depo ve tandır olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını söndüremeyen köy sakinleri hemen Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım talebinde bulundular.Bölgeye kısa sürede giden itfaiye ekibi, yangına hemen müdahale etti. Köy sakinlerinin yardımı ile kısa sürede yangın kontrol altına alındı.İtfaiye ekibinin yangının çevredeki evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirten Kayacık köyü sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.