Elazığ’da polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsıların ikamet ve üst aramalarında 5 parça halinde 581,83 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.4 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli adli işlemler yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.