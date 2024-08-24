Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Sayıştay Uzman Denetçi Mehmet Bedel, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında, şehir ile üniversite arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve Erzurum’un geleceğine yönelik vizyonların paylaşılması gibi konular ele alındı.Başkan Mehmet Sekmen, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Sekmen: “Atatürk Üniversitesi, sadece Erzurum’un değil, tüm Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından biridir. Sizlerin bu göreve gelmiş olması, üniversitemizin geleceği adına bizleri oldukça umutlandırıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, üniversitemizle her zaman iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyacağız” şeklinde konuştu.Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Başkan Sekmen’in nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atatürk Üniversitesinin Erzurum’un gelişiminde üstleneceği rol hakkında görüşlerini paylaştı. Hacımüftüoğlu: “Atatürk Üniversitesi olarak, bilimin ışığında şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyemizle yapılacak iş birliği bizim için büyük bir önem taşıyor. Üniversitemizi, topluma daha faydalı hale getirmek için yerel yönetimlerle güçlü ilişkiler kurmayı sürdüreceğiz” dedi.Rektör Hacımüftüoğlu: “Üniversitemizin Üzerine Düşen Görevi En İyi Şekilde Yerine Getireceğinden Kimsenin Şüphesi Olmasın”Görüşme esnasında Başkan Sekmen ve Rektör Hacımüftüoğlu, şehir ve üniversite arasındaki bağları daha da güçlendirecek projeler üzerinde durdular. Özellikle, öğrencilerin şehirdeki yaşam kalitesini artıracak ve üniversiteyle halk arasındaki etkileşimi geliştirecek çalışmaların öneminin vurgulandığı ziyaret kapsamında Başkan Sekmen, Erzurum’un ve üniversitenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek projelere imza atmak istediklerini belirterek: “Şehrimizi daha ileriye taşımak için üniversitemizin bilgi birikiminden ve genç beyinlerin enerjisinden faydalanarak birlikte yapacağımız çalışmalarla Erzurum’u bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Rektör Hacımüftüoğlu ise üniversitenin bu süreçte üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini ifade ederek, ülke yükseköğretiminin kendilerinden beklediği bilimsel çalışmaları, ortak hedef doğrultusunda el birliği ile hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.