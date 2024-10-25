Elazığ Belediyesi, billboardlara astırdığı afişlerle TUSAŞ’a yönelik saldırıyı kınadı.Ankara’da önceki gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Olayın ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da hain terör saldırısı kınandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından billboardlara astırılan afişlerde, ’’Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz’’ ifadelerine yer verildi.