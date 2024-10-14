Elazığ’da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli tutuklandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon yapıldı. Operasyonda, 7 şüpheliye ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan adli işlem yapılırken, gözaltına alınan 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yapılan aramalarda ise 5 parça halinde 16,68 gram esrar maddesi, 6 parça halinde 5,18 gram Metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 4,12 gram Kannabinoid maddesi, 8 bin 362 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 950 TL ele geçirildi.