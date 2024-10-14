Elazığ’da bir kişinin silahla vurularak 2 kişinin ise darp edilerek yaralandığı olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.Olay, 3 gün önce Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Olayda A.N. (17) silahla bacağından vurularak, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerine ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak yaralandı.Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında ‘Ateşli Silahla Kasten Yaralama ve Darp’ olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 3’üne ise adli kontrol kararı verildi.