Elazığ’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentte yoğun kar yağışı sonrası plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yolun ortasından ters dönerek durabilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.