Elazığ’da tır ile çarpışan motosikletli yaralandı.Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 23 ADS 994 plakalı tır ile S.P. yönetimindeki 44 AEC 799 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.