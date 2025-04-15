Elazığ’da ters yöne giren otomobil dehşet saçtı. Toplam 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A., 23 DG 730 plakalı park halindeki otomobilini çalıştırarak kavşaktan dönmemek için ters yönde ilerlemeye başladı. Bu sırada ters yönde ilerleyen S.A., A.Ö. idaresindeki 06 ZKU 71 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.Ö. idaresindeki araç, park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Olayda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.