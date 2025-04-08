Elazığ sınırları içerisinde bulunan tüm iç sularda başlayan 2025 yılı su ürünleri avlanma yasağı çerçevesinde,ekipler denetimlerini sürdürüyor.Elazığ sınırları içerisinde bulunan tüm iç sularda başlayan 2025 yılı su ürünleri avlanma yasağı çerçevesinde ekipler denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kaçak avcılığın önlenmesi, su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetim yaptı.Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerin belirli aralıklar ile süreceği bildirildi.