Erzurum’da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bir dizi program düzenleniyor.Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi’nde "Kütüphane Haftası" dolayısıyla düzenlenen programa Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve diğer davetliler katıldı.Bu yıl "Üreten Kütüphaneler" temasıyla kutlanan etkinlikte, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından, Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dündar Alikılıç tarafından "Kitaplara Adanmış Bir Ömür: İsmail Saib Sencer" başlıklı bir sunum yapıldı.Törende, kütüphaneden en çok kitap ödünç alan okurlar ödüllendirildi. Programın sonunda ise kitap ve gazete sergisi açılışı yapıldı ve akabinde bir kütüphanecilik paneli düzenlendi.