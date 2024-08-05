Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen şok yol kontrollerinde ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30 Temmuz- 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında şok yol kontrolleri gerçekleştirildi. Uygulamalar esnasında, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 28 adet tabanca mermisi, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet saldırı bıçağı ve kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.
Elazığ’da şok uygulaması
Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen şok yol kontrollerinde ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi.
Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen şok yol kontrollerinde ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi.
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