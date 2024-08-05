Bingöl’de kamyon ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kaza, otobüsteki araç içi kameraya saniye saniye yansıdı.Kaza, dün Bingöl-Elazığ Karayolu Zeki Ergezen Bulvarı’nda meydana gelmişti. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 ANE 765 plakalı kamyon, 12 M 0034 plakalı şehir içi halk otobüsüyle çarpışmıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza anı halk otobüsünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun halk otobüsüne çarpmasıyla oluşan sarsıntı ve yolcuların paniği yer aldı.Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.