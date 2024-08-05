Elazığ Belediyesi bünyesinde gönüllü belediye personelleri tarafından kurulan Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine (ELBAK) yönelik, “deprem arama kurtarma eğitimi” veriliyor. ELBAK, eğitimlerin ardından muhtemel afet durumlarında Elazığ Belediyesi adına sahaya çıkarak vatandaşların yardımına koşabilecek.Kentsel ve yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı bir şehir inşa etme hedefi ile eser ve hizmet belediyeciliği ilkesini benimseyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, aynı zamanda vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Şahin Şerifoğulları’nın talimatları ile Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda vatandaşları afetlere hazırlıklı ve dayanıklı kılmak adına faaliyetlerine başlayan Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından, belediye personeline yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor.Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde deprem ve afet planı hazırlamak, afet ve risk yönetim stratejisi ve eylem planlarını belirlemek, bu eylem planlarının uygulanması için ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak hedefi ile çalışmalarına devam eden Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ortak çalışması sonucunda 5-10 Ağustos tarihlerinde Deprem Arama Kurtarma Eğitimi (DAKE), AFAD İl Müdürlüğü eğitim salonunda başladı. İlk oturuma, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, AFAD Elazığ İl Müdürü Cafer Giyik, Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdür Vekili Uğur Celayir ve gönüllü Belediye personeli katıldı.“Eğitimlerin ardından arama kurtarma ekibi oluşturmayı düşünüyoruz”Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, amaçlarının afet dönemlerinde vatandaşların yanında olmayı sürdürmek olduğunu dile getirerek, ‘’Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla personelimizin alacağı eğitimlerin ardından tim olarak arama kurtarma ekibi oluşturmayı düşünürken, aynı zamanda eğitimlerin, personelimizin afet ile ilgili bilgilenmesini sağlamasını istiyoruz. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları Afet İşleri Müdürlüğünün tüm eğitim, ekip ve donanım faaliyetleri konusunda desteklerini esirgemeyecek’’ dedi.Gönüllü ekibe, tatbikat ve uygulamalı saha eğitimleri verilecekDaha sonra AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren eğitmenler tarafından Elazığ Belediyesi personeline yönelik afet öncesi hazırlık eğitimi verilerek arama kurtarma ekipmanları tanıtıldı. Eğitimler kapsamında gönüllü ekibe tatbikat ve uygulamalı saha eğitimleri verilecek. Gönüllü Belediye personelleri tarafından kurulan Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ELBAK) aldığı eğitimlerin ardından sertifika alacak. Ayrıca, eğitimleri tamamlayan ELBAK, muhtemel afet durumlarında Elazığ Belediyesi adına sahaya çıkarak vatandaşların yardımına koşabilecek.