Elazığ’da etkili olan soğuk hava ve don nedeniyle süs havuzları buzla kaplandı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte soğuk hava ve don etkili oldu. Şehirdeki soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanındaki süs havuzu tamamen buzla kaplandı. Vatandaşlar don olayına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Havanın soğuk olduğunu ifade eden Efecan Karadaş, “Sabah saatlerinde soğuk havadan dolayı okula ve işe gitmek çok zor. Hava çok soğuk” dedi.Kentteki soğuk havanın birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.