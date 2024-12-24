Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 65 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor.Kentte pazar günü akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı. Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri de Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan kara yolları ile ilçelerde tuzlama çalışması yürütüyor. Özellikle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunu kullanacak sürücüler kaya düşmesi ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.