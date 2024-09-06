Elazığ’da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 13 şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik son 1 hafta içerisinde yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 13 şahıs yakalandı. Uygulamalarda 10 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 109 adet fişek, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 adet kartuş, 3 adet kesici alet ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.