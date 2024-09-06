Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, 405 kilogram geçersiz bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 1 şüpheli şahsın iş yerinde ve aracında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 1 kilogramlık paketler halinde 405 kilogram geçersiz bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.