Elazığ’da otobüs camlarına zarar verip çevreye ateş açan 3 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.Elazığ merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağına 3 kişi tarafından zarar verildi. Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülerde 3 kişinin durağın camlarını tekme ve yumruklarla kırarak zarar verdikleri görüldü.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 1 Nisan 2025 günü Kırklar Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde mala zarar verme, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayını gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 1 şüpheli şahıs serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahsa ise adli kontrol kararı verildi.